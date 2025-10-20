DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 2 Grund der Meldung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der a) Position/Status UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UKO Microshops AG b) LEI 529900RCLHRW6EFYDA66 4 Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Inhaberaktie Art des Instruments Kennung ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 5,100 300 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 5,100 300 e) Datum des Geschäfts 20.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Wertpapierübertrag

