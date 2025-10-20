Münster (ots) -Zusätzlich ein kleines Kreuzchen - das hat sich für einen Tipper aus dem Kreis Steinfurt richtig gelohnt. Sein "Ja" für die Zusatzlotterie Spiel 77 beschert dem Spielteilnehmer nach der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag rund 1,4 Millionen Euro.Am Freitag (17. Oktober) gab der Spieler seinen Tipp für LOTTO 6aus49 im Internet ab. Dabei kreuzte er nicht nur jeweils sechs Zahlen bei LOTTO 6aus49 an, sondern auch das "Ja" bei Spiel 77. Die richtige Entscheidung: Mit der siebenstelligen Gewinnzahl 9-4-3-6-7-5-8 auf seinem Tippschein traf der Nordrhein-Westfale am Samstag (18. Oktober) die höchste Gewinnklasse. Den Jackpot teilt sich der Glückspilz mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz. Beide erhalten jeweils 1.377.777 Euro.Zusatzlotterie Spiel 77Die Teilnahme bei Spiel 77 kostet je Ziehung 2,50 Euro. Die siebenstellige Losnummer bietet die Chance auf Millionengewinne, da sich von Ziehung zu Ziehung ein Jackpot aufbauen kann. Je mehr Zahlen übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Wenn alle sieben Ziffern von rechts nach links mit der gezogenen Gewinnzahl identisch sind, ist der Jackpot geknackt (Chance 1: 10 Mio.) - so auch im Fall des Gewinners aus dem Kreis Steinfurt.Sechs Millionen im Lotto-JackpotBei LOTTO 6aus49 gab es dafür keinen Volltreffer. Weder in der ersten noch in der zweiten Gewinnklasse wurden die richtigen Zahlen vorausgesagt. Und so steigt der Jackpot zur nächsten Ziehung am Mittwoch (22. Oktober) auf ca. sechs Millionen Euro. Die Gewinn-Chance beträgt 1: 140 Millionen. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6141107