Berlin (ots) -Die Suche nach "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" geht in die entscheidende Phase. Bis zum 14. November 2025 kann auf www.pflegeprofis.de (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/) online für den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin aus den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern abgestimmt werden.Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in ganz unterschiedlichen Pflegebereichen im Einsatz, zum Beispiel in der Onkologie, Kardiologie, Kindermedizin, Palliativmedizin und ambulanten Altenpflege. Sie stehen für die ganze Vielfalt des Pflegeberufs. Die Porträts auf der Website geben einen Einblick in die Herausforderungen ihres beruflichen Alltags."Wer jetzt am finalen Voting des Wettbewerbs teilnimmt, setzt ein starkes Zeichen für die Pflege in Deutschland. Machen Sie alle mit - wir freuen uns gemeinsam mit Ihren Lieblings-Pflegeprofis über jede Stimme!", sagt die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und Schirmherrin des Wettbewerbs, Katrin Staffler.Die Resonanz auf die Wertschätzungs-Kampagne der Privaten Krankenversicherung (PKV) ist auch in diesem Jahr wieder enorm. Im Frühjahr wurden bundesweit über 3.100 Pflegekräfte und Pflegeteams für den Wettbewerb nominiert - ein neuer Rekord. In der ersten Abstimmungsrunde im Mai und Juni wurden über 140.000 Stimmen abgegeben, um die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Bundesländer zu ermitteln. Jede einzelne Stimme ist ein Ausdruck von Anerkennung und Dankbarkeit für die herausragende Arbeit der Pflegekräfte in Deutschland.Die große Bundespreisverleihung findet am 25. November 2025 beim "Fest der Pflegeprofis" in Berlin statt. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler, wird dort im Beisein aller Landessieger den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin auszeichnen.Die 16 Landessiegerinnen und -sieger sind:Baden-WürttembergPflegeteam des HerzzentrumsKlinikum Stuttgart-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/herzzentrum-10097)BayernPflegeteam der Klinik für PalliativmedizinKrankenhaus der Barmherzigen Brüder München-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-der-palliativstation-11539)BerlinDoran MuchaStation 3a, Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Zentrum für Transgenderchirurgie Evangelische Elisabeth Klinik-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/doran-mucha-7341)BrandenburgSusanne ScherlerKoordinierende PraxisanleiterinKinderintensivstation, Klinikum Westbrandenburg-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/susi-6743)BremenSascha RügerPflegeheim HANSA Forum Ellener Hof-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sascha-rueger-5853)HamburgPflegeteam der Allgemein Pädiatrischen Station I3Altonaer Kinderkrankenhaus AKK-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-i3-11317)HessenKatharina NesswetterNeonatologische und Pädiatrische Intensivstation (O4)Bürgerhospital Frankfurt a.M.-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharine-nesswetter-10871)Mecklenburg-VorpommernMonique DzenischHauskrankenpflege Löwenzahn Gnoien-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/monique-8809)NiedersachsenPflegeteam der Zentralen Notaufnahme (ZNA)Sana Klinikum Hameln-Pyrmont-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-interdisziplinaere-notaufnahme-hameln-5623)Nordrhein-WestfalenPflegeteam des Elisabeth-Hospiz Lohmar-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-elisabeth-hospiz-9779)Rheinland-PfalzKatharina RoosKlinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit Johannes-Gutenberg-Universität Mainz-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharina-roos-6343)SaarlandPflegeteam der Neurologie / Stroke UnitMarienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-3-l-neurologie-stroke-unit-7577)SachsenPflegeteam zentrale Praxisanleitung für Generalistik, ATA, OTAHerzzentrum Dresden Universitätsklinik-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-praxisanleitung-11053)Sachsen-AnhaltPflegeteam der Station 12Neurologische RehabilitationMEDIAN Klinik NRZ Magdeburg-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-12-11157)Schleswig-HolsteinSonia FietzWohnbereichsleitungPflegeheim Kursana Villa Reinbek-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sonia-7469)ThüringenPflegeteam des HerzzentrumsZentralklinik Bad Berka-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-herzzentrum-zentralklinik-bad-berka-10745)Hintergrund zum WettbewerbDer Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" wurde 2017 vom PKV-Verband ins Leben gerufen, um die immense Bedeutung einer guten Pflege hervorzuheben. Die Siegerinnen und Sieger stehen stellvertretend für die rund 1,8 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die tagtäglich mit großem Engagement für Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige im Einsatz sind und öffentliche Wertschätzung verdienen.