Die Suche nach "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" geht in die entscheidende Phase. Bis zum 14. November 2025 kann auf www.pflegeprofis.de (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/) online für den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin aus den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern abgestimmt werden.
Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in ganz unterschiedlichen Pflegebereichen im Einsatz, zum Beispiel in der Onkologie, Kardiologie, Kindermedizin, Palliativmedizin und ambulanten Altenpflege. Sie stehen für die ganze Vielfalt des Pflegeberufs. Die Porträts auf der Website geben einen Einblick in die Herausforderungen ihres beruflichen Alltags.
"Wer jetzt am finalen Voting des Wettbewerbs teilnimmt, setzt ein starkes Zeichen für die Pflege in Deutschland. Machen Sie alle mit - wir freuen uns gemeinsam mit Ihren Lieblings-Pflegeprofis über jede Stimme!", sagt die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und Schirmherrin des Wettbewerbs, Katrin Staffler.
Die Resonanz auf die Wertschätzungs-Kampagne der Privaten Krankenversicherung (PKV) ist auch in diesem Jahr wieder enorm. Im Frühjahr wurden bundesweit über 3.100 Pflegekräfte und Pflegeteams für den Wettbewerb nominiert - ein neuer Rekord. In der ersten Abstimmungsrunde im Mai und Juni wurden über 140.000 Stimmen abgegeben, um die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Bundesländer zu ermitteln. Jede einzelne Stimme ist ein Ausdruck von Anerkennung und Dankbarkeit für die herausragende Arbeit der Pflegekräfte in Deutschland.
Die große Bundespreisverleihung findet am 25. November 2025 beim "Fest der Pflegeprofis" in Berlin statt. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler, wird dort im Beisein aller Landessieger den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin auszeichnen.
Die 16 Landessiegerinnen und -sieger sind:
Baden-Württemberg
Pflegeteam des Herzzentrums
Klinikum Stuttgart
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/herzzentrum-10097)
Bayern
Pflegeteam der Klinik für Palliativmedizin
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder München
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-der-palliativstation-11539)
Berlin
Doran Mucha
Station 3a, Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Zentrum für Transgenderchirurgie Evangelische Elisabeth Klinik
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/doran-mucha-7341)
Brandenburg
Susanne Scherler
Koordinierende Praxisanleiterin
Kinderintensivstation, Klinikum Westbrandenburg
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/susi-6743)
Bremen
Sascha Rüger
Pflegeheim HANSA Forum Ellener Hof
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sascha-rueger-5853)
Hamburg
Pflegeteam der Allgemein Pädiatrischen Station I3
Altonaer Kinderkrankenhaus AKK
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-i3-11317)
Hessen
Katharina Nesswetter
Neonatologische und Pädiatrische Intensivstation (O4)
Bürgerhospital Frankfurt a.M.
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharine-nesswetter-10871)
Mecklenburg-Vorpommern
Monique Dzenisch
Hauskrankenpflege Löwenzahn Gnoien
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/monique-8809)
Niedersachsen
Pflegeteam der Zentralen Notaufnahme (ZNA)
Sana Klinikum Hameln-Pyrmont
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-interdisziplinaere-notaufnahme-hameln-5623)
Nordrhein-Westfalen
Pflegeteam des Elisabeth-Hospiz Lohmar
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-elisabeth-hospiz-9779)
Rheinland-Pfalz
Katharina Roos
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharina-roos-6343)
Saarland
Pflegeteam der Neurologie / Stroke Unit
Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-3-l-neurologie-stroke-unit-7577)
Sachsen
Pflegeteam zentrale Praxisanleitung für Generalistik, ATA, OTA
Herzzentrum Dresden Universitätsklinik
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-praxisanleitung-11053)
Sachsen-Anhalt
Pflegeteam der Station 12
Neurologische Rehabilitation
MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-12-11157)
Schleswig-Holstein
Sonia Fietz
Wohnbereichsleitung
Pflegeheim Kursana Villa Reinbek
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sonia-7469)
Thüringen
Pflegeteam des Herzzentrums
Zentralklinik Bad Berka
-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-herzzentrum-zentralklinik-bad-berka-10745)
Hintergrund zum Wettbewerb
Der Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" wurde 2017 vom PKV-Verband ins Leben gerufen, um die immense Bedeutung einer guten Pflege hervorzuheben. Die Siegerinnen und Sieger stehen stellvertretend für die rund 1,8 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die tagtäglich mit großem Engagement für Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige im Einsatz sind und öffentliche Wertschätzung verdienen.
© 2025 news aktuell