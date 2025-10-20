© Foto: Remko de Waal - ANPNach einer beispiellosen Rallye im dritten Quartal liefert der gehypte Verteidigungsspezialist Droneshield Zahlen ab. Die Zeichen stehen klar auf Wachstum, aber die Aktie scheint außer Atem.Die Australier meldeten für das Quartal bis Ende September einen Umsatz von 92,9?Millionen Australischen Dollar (AUD) (51,7 Millionen Euro). Das ist ein Anstieg von 1.091 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch der Auftragseingang 2025 stieg mit 193,1?Millionen Australischen Dollar (107 Millionen Euro) auf das Dreifache des Vorjahresvolumens. Der operative Cashflow drehte nach einem Verlust von 19,4?Millionen AUD im Vorjahr ins Positive auf 20,1?Millionen AUD. Die Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE