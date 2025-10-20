Die Dialog Lebensversicherung führt neue Leistungen und Services in ihren Risikoleben- und AKS-Tarifen ein. Bei den BU- und EU-Tarifen gibt es jetzt unter anderem eine höhere Rehahilfe und ein neues Nachversicherungsereignis. Die Risikoleben-Tarife erhalten außerdem alle den sogenannten Kurzantrag. Von der Dialog Lebensversicherung, dem Maklerversicherer der Generali Deutschland, gibt es einige Neuerungen im Bereich Biometrie. Die AKS-Tarife sowie die Risikoleben-Tarife der Dialog erhalten neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
