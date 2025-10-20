Mainz (ots) -
ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Sonntag, 26.10.
Bitte Programmänderung beachten:
21.50 ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union
(ZDF 24.10.2025)
Deutschland 2025
(Die Sendung "ZDF Magazin Royale - Spezialausgabe" entfällt. Weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Donnerstag, 30.10.2025, 22.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6141280
ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Sonntag, 26.10.
Bitte Programmänderung beachten:
21.50 ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union
(ZDF 24.10.2025)
Deutschland 2025
(Die Sendung "ZDF Magazin Royale - Spezialausgabe" entfällt. Weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Donnerstag, 30.10.2025, 22.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6141280
© 2025 news aktuell