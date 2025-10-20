Neue Lithium-Funde stärken Atlantic Lithiums Afrika-Strategie

Anzeige / Werbung
Atlantic Lithium hat bedeutende Lithium-Anomalien in der Côte d'Ivoire entdeckt und damit nach eigenen Angaben einen weiteren Fortschritt in der Entwicklung seines afrikanischen Portfolios erzielt. Die Ergebnisse aus den Explorationsgebieten Agboville und Rubino sollen auf weitläufige und potenziell wirtschaftlich abbauwürdige Lagerstätten hinweisen.
Deutliche Anomalien über mehrere Kilometer
Nach Angaben des Unternehmens wurden im Rahmen der zweiten und dritten Explorationsphasen Tausende Bodenproben untersucht. Dabei seien ausgeprägte Lithium-Anomalien festgestellt worden, die sich
über mehrere Kilometer erstreckten.
Im Gebiet Rubino habe die dritte Untersuchungsphase die bisherigen Funde deutlich ausgeweitet. Das anomale Areal erstrecke sich nun über rund 6 Kilometer Länge und 2,5 Kilometer Breite. Mehrere dieser Strukturen verlaufen linear und sollen laut dem Unternehmen durch weitere Feldarbeiten überprüft werden.
Auch in Agboville seien auffällige Messwerte gemessen worden. Eine markante Anomalie ziehe sich dort über mehr als 5 Kilometer Länge hin, begleitet von kleineren Linienstrukturen. Einige dieser Zonen seien mit Gesteinsfunden verbunden, in denen Geologen das Lithium-Mineral Spodumen nachgewiesen hätten - ein zentrales Erz für die Batterieproduktion.
Neue Spodumen-Funde bestätigen Potenzial
Neben den Bodenanalysen hätten Geologen des Unternehmens bei Kartierungen neue Spodumen-haltige Pegmatite entdeckt. Diese grobkörnigen Gesteine seien im Gebiet Rubino an der Oberfläche gefunden
worden. Erste chemische Untersuchungen hätten hohe Lithium-Gehalte bestätigt, was die visuellen Beobachtungen der Fachleute untermauere.
Das Management betonte zugleich, dass Lithium in tropischen Regionen teilweise ausgewaschen werde. Dadurch könnten stark verwitterte Proben niedrigere Laborwerte aufweisen, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müsse.
