Samara Asset Group p.l.c. / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

20.10.2025 / 13:36 CET/CEST

Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014



Erwerb eigener Aktien - 05. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 wurden 46.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 13.10.25 8.147 2,36 19.216,42 14.10.25 10.853 2,49 27.030,38 15.10.25 600 2,50 1.500,00 16.10.25 12.800 2,56 32.768,00 17.10.25 13.600 2,54 34.556,00

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 143.000.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Sliema/Malta, den 20. Oktober 2025

Samara Asset Group plc



Der Verwaltungsrat