© Foto: Christian Charisius/dpaIntuitive Surgical ist ein innovatives US-Unternehmen und arbeitet im Bereich robotergestützter Chirurgie erfolgreich. Doch die Aktie ließ zuletzt Federn. Am Dientag sind Earnings: Zeit für den Turnaround?Am Dienstag bringt das Techunternehmen Intuitive Surgical seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt. Es wird dabei ein Umsatz von 2,41?Milliarden?US-Dollar erwartet. Dies entspräche einer Steigerung zum Vorjahr um rund 18,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis wird mit 1,99?US-Dollar je Anteilsschein prognostiziert. Trotz des starken Wachstums springen die Anteilsscheine nicht so richtig an in diesem Jahr. Auch mit positiven Nachrichten. Denn Intuitive Surgical hat im Oktober 2025 …Den vollständigen Artikel lesen ...
