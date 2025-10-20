Der positive Newsflow beim US-amerikanischen Krebsdiagnostik-Spezialisten GRAIL reißt nicht ab. Weitere Daten zum Bluttest zur Früherkennung mehrerer Krebsarten (Name: Galleri) unterstreichen den positiven Nutzen. Mehrere namhafte Investoren springen auf den Zug auf und zeichnen eine Privatplatzierung.Doch zunächst ein Blick auf Daten, die GRAIL geteilt hat: Laut der "PATHFINDER 2"-Studie habe Galleri die Krebserkennung um mehr als das Siebenfache erhöht, wenn er zusätzlich zu den von USPSTF A und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
