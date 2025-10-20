Weiterstadt (ots) -› Der neue Škoda Elroq gewinnt Kategorien 'Bestes E-Auto Familie' und 'Kompaktklasse'› Jährlich ausgeschriebener Award von 'electricar' und dem 'Institut Neue Mobilität'› Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben abgestimmt› Sonderausgabe stellte alle nominierten Fahrzeuge im Vorfeld der Wahl vorWeitere Auszeichnung für den Škoda Elroq: Die Fachpublikation 'electricar' und das 'Institut Neue Mobilität' suchten zum zweiten Mal die besten Elektromodelle aller Klassen. Rund 2.500 Leser und eine Expertenjury haben entschieden: Das elektrische Škoda Kompaktmodell setzt sich in der 'Kompaktklasse' gegen neun Wettbewerber durch. Auch das Votum als 'Bestes E-Auto Familie' fällt für den Elroq aus, der in dieser Kategorie 20 Wettbewerber hinter sich lässt.Nicht weniger als die besten Fahrzeuge ihrer jeweiligen Klassen mit dem 'Best in Class Award' auszuzeichnen, hatten sich die Publikation 'electricar' und das 'Institut neue Mobilität' für 2026 zum zweiten Mal zum Ziel gesetzt. Um den Lesern einen umfassenden Überblick zu geben und ein fundiertes Urteil zu ermöglichen, wurden alle nominierten Fahrzeuge in einer Sonderausgabe im Vorfeld der Wahl detailliert vorgestellt und eingeordnet. Insgesamt standen 113 Fahrzeuge oder herausragende Leistungen im E-Mobilitätsbereich zur Wahl.Die Vorauswahl der Fahrzeuge traf eine Expertenjury auf Basis ihrer Spezifikationen. Zu diesen ausgewiesenen Spezialisten zählten neben Armin Grasmuck, Chefredakteur von 'elctricar', beispielsweise Professor Dipl.-Ing Johann Tomforde, Geschäftsführer Teammobility GmbH, und Kurt Sigl, langjähriger Präsident des Bundesverbandes eMobilität. Zusätzlich konnten Hersteller Modelle für Sonderkategorien nominieren, unter anderem als 'Bestes E-Auto Familie'. Aus dieser Vorauswahl entwickelte sich im Laufe des Ausschreibungszeitraums eine Shortlist, aus der die Leser zusammen mit den Experten die Sieger wählten.Der 'Best in Class Award' 2026 des Elroq in der 'Kompaktklasse' ist eine weitere Bestätigung für die hohe Qualität des neuen elektrischen Škoda SUV. Das unterstreichen nicht zuletzt die Zulassungszahlen in Deutschland. Das Kompaktmodell hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, dass Škoda im ersten Halbjahr bei vollelektrischen Fahrzeugen zu den stärksten Anbietern in Deutschland zählt, noch vor reinen Elektrofahrzeugherstellern. Zudem gehört der Elroq zu den beliebtesten Elektromodellen überhaupt in Deutschland.Die Auszeichnung als 'Bestes E-Auto Familie' unterstreicht die ausgezeichneten Allroundeigenschaften des Škoda Elroq, der sich gegen seine 20 Wettbewerber auch über Fahrzeugklassen hinaus durchsetzte. Er ist mit 4,49 Metern Länge kompakt, aber dennoch sehr geräumig und bietet 470 bis 1.580 Liter Ladevolumen. Sein kleiner Wendekreis macht ihn auch im städtischen Umfeld zu einem idealen Begleiter. Zudem steht der Škoda Elroq mit bis zu neun Airbags und einem breiten Spektrum an modernen Fahrerassistenzsystemen für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit.Die Verleihung des 'Best in Class Award' 2026 fand am 17. Oktober im Rahmen des e4 Testivals auf dem Hockenheimring statt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6141307