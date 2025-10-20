DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ACHMEA 19/39 FLR XS2056491660 21.10.2025 HZE/EOT
ACHMEA 24/44 FLR MTN XS2809859536 21.10.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ACHMEA 19/39 FLR XS2056491660 21.10.2025 HZE/EOT
ACHMEA 24/44 FLR MTN XS2809859536 21.10.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard