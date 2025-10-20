Lüchingen (ots) -Viele Unternehmer, aber auch Coaches, Berater und Experten erleben trotz äusserem Erfolg eine innere Leere: Materielle Errungenschaften allein bringen selten anhaltende Erfüllung. Sie alle stellen sich die Frage, wie echter Reichtum auf allen Ebenen erreicht werden kann. Was verbirgt sich hinter dem Seelenplan als Schlüssel, und wie lässt sich mit einem Buch der nächste Schritt zu Sinn und Fülle machen?Das Erfolgsrezept vieler Unternehmer, Coaches und Experten scheint auf den ersten Blick perfekt: Die Karriere ist beeindruckend, der gesellschaftliche Status gefestigt und finanzielle Ziele wurden längst übertroffen. Doch hinter der makellosen Fassade bleibt häufig ein Gefühl der Unvollständigkeit zurück. Erfolge am Markt, neue Kundenprojekte und weitere Auszeichnungen bringen keineswegs die erhoffte tiefe Zufriedenheit mit sich. Stattdessen berichten immer mehr Erfolgspersönlichkeiten von innerer Unruhe, Antriebslosigkeit und einer wachsenden Sehnsucht nach Sinn, die mit Geld und Statussymbole nicht stillbar ist. Es sind diese zermürbenden Diskrepanzen zwischen äusserem Glanz und innerem Schatten, die viele Unternehmer, aber gerade auch Coaches, Berater und Experten in die Stagnation führen. "Wer sich tagtäglich nur nach äusseren Massstäben richtet, ohne die eigene Seelenwahrheit zu leben, empfindet irgendwann ein Gefühl der inneren Leere - und dies kann im schlimmsten Fall im Burnout enden", sagt Maximilian Fritz, Autor des Buches ERFOLG IST NICHT GENUG und einer der führenden spirituellen Business-Mentoren."Der wirkungsvollste Weg zu echter Fülle ist der, sein volles Potenzial im Einklang mit dem eigenen Seelenplan zu entfalten", betont Maximilian Fritz zum Einstieg. Für ihn geht Sinnfindung weit über wirtschaftliche Kennzahlen hinaus. Es reicht nicht, sich auf dem bislang Erreichten auszuruhen oder lediglich durch Motivationstraining kurzfristige Energie zu tanken. Entscheidend ist der nächste Schritt: Die bewusste Verknüpfung von innerer Berufung und äusserem Erfolg. Gerade weil das Thema Ganzheitlichkeit im unternehmerischen Alltag oft zu kurz kommt, wächst das Bedürfnis, Business und Privates, Erfüllung und Erfolg logisch, wertorientiert und mit nachhaltiger Wirkung zu verbinden. Maximilian Fritz hat in seinem Buch einen praktischen und zugleich spirituell fundierten Bauplan entwickelt, der ambitionierten Unternehmern, aber auch Coaches und Experten zeigt, wie sie ihre Talente, Stärken und Leidenschaften zielgerichtet einsetzen - und damit sowohl die äussere Wirtschaftlichkeit als auch die innere Zufriedenheit auf ein neues Level heben können. Welche Rolle dabei der individuelle Seelenplan spielt, wie daraus eine klare Vision mit alltagstauglicher Strategie wird und wieso beruflicher Wandel immer ein persönlicher Wachstumsprozess ist, zeigt Maximilian Fritz im Folgenden.Der Seelenplan - Fundament für echten Wohlstand und Bestimmung"Der Seelenplan ist der Weg, auf dem sich das gesamte individuelle Potenzial entfalten kann - und damit der Schlüssel zu wahrer Fülle. Alle Erfahrungen, Aufgaben und Talente sind als Energiepotenzial vorhanden und warten nur darauf, sinnvoll und schöpferisch genutzt zu werden", erklärt Maximilian Fritz. In seinem Buch "Erfolg ist nicht genug" plädiert er für eine radikale Neueinschätzung des eigenen Lebens: Erfolg und Lebensglück entstehen nicht durch immer neue äussere Ziele, sondern durch das bewusste Erkennen und Umsetzen der eigenen Lebensaufgabe. Wer sich darauf einlässt, entdeckt laut Maximilian Fritz seine wahre, gestärkte Identität und eröffnet sich damit neue Perspektiven - sowohl privat als auch geschäftlich. "Die Essenz unserer Inkarnation ist die vollständige Entfaltung unserer schöpferischen Kraft", so Maximilian Fritz. Es gehe um Wachstum, Reife und das einzigartige Geschenk, das jeder von uns der Welt bereiten kann.Aus seiner langjährigen Erfahrung weiss Maximilian Fritz: Viele Unternehmer, Coaches und Experten erkennen zu spät, dass blosse Resultate nicht glücklich machen - sondern das Fehlen echter Verbundenheit mit dem eigenen Innersten. "Wer den eigenen Seelenplan kennt und lebt, schafft nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert, sondern leistet einen gesamtheitlichen Beitrag - und wird dafür mit echtem Wohlstand in allen Lebensbereichen belohnt", ist sich der Experte sicher.Vom inneren Ruf zum magnetischen Business: Wie Sinnsuche und Selbstverwirklichung zusammengehören"Ausgebrannt zu sein bedeutet, konsequent am eigenen wahren Potenzial vorbeizuleben", bringt Maximilian Fritz das Phänomen des Karriere-Burnouts auf den Punkt. Immer mehr Menschen - selbst äusserlich erfolgreiche Unternehmer, Experten und Coaches - erleben innere Leere, Sinnverlust und den Wunsch nach Rückzug. Die Ursache liegt selten im Aussen, sondern in einem fehlenden Bewusstsein für die eigene Lebensaufgabe. Was einst mit einer klaren Vision begann, wird im Alltag schnell von äusseren Anforderungen überlagert - bis Begeisterung und Erfüllung schwinden. Maximilian Fritz betont: "Jeder Mensch trägt einen göttlichen Koffer voller Gaben in sich. Es ist unsere Aufgabe, sie zu entdecken und für einen übergeordneten Sinn einzusetzen." Mithilfe konkreter Modelle, Übungen und Fallstudien zeigt er auf, wie sich dieser innere Schatz heben und dauerhaft ins Leben integrieren lässt.Gerade für Unternehmer, Coaches und Experten ist diese innere Klarheit entscheidend - nicht nur persönlich, sondern auch wirtschaftlich. Viele von ihnen sind vielseitig begabt, verlieren jedoch ohne klare Positionierung an Strahlkraft. Der sogenannte "Bauchladen" an Angeboten wirkt beliebig und erschwert die Resonanz am Markt. Hier setzt der von Maximilian Fritz entwickelte Seelenplan an: "Er ermöglicht, die eigenen Stärken und Leidenschaften mit universellen Erfolgsprinzipien zu verbinden und so das eigene Business energetisch aufzuladen." Wer seine Bestimmung kennt, sendet automatisch ein authentisches Signal aus - Kunden spüren Sinn, Motivation und Begeisterung. "Sobald Unternehmer, insbesondere Coaches und Experten, wissen, was wirklich einzigartig an ihrer beruflichen Mission und ihrem Beitrag für die Welt ist, wird ihr Angebot für andere Menschen geradezu magnetisch. Ich nenne diese Art, Geld und Wohlstand zu erwirtschaften: Purpose Money", fasst der Experte zusammen.Die drei Ebenen für ganzheitliche Experten-Positionierung: Seelenplan, Lifestyle Design, Business DesignMaximilian Fritz beschreibt die Arbeit mit Unternehmern, Coaches und Experten als dreistufigen Weg zur optimalen Ausrichtung. Die erste Ebene: Das Verstehen des eigenen Seelenplans inklusive einer karmisch-astrologischen Analyse, um Talente, Stärken und Neigungen authentisch zu erfassen. "Klarheit über den eigenen Weg gibt Sicherheit und eröffnet eine kraftvolle Vision", sagt der Experte.Die zweite Ebene ist das Lifestyle Design: Ziele im Business werden so mit den individuellen Vorstellungen eines erfüllten Lebens harmonisiert, dass Arbeit und Freizeit endlich im Gleichgewicht stehen. Maximilian Fritz fordert: "Vom Ende her denken! Nur wer weiss, wie er wirklich leben will, kann Erfolge überhaupt geniessen."Die dritte Ebene ist das Business Design. Hier wird das konkrete Geschäftsmodell im Einklang mit der eigenen Seelenaufgabe entwickelt. "Das Premium-Angebot entsteht ganz natürlich aus der stimmigen Identität. So gelingt es sogar spirituellen Heilern, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, obwohl sie oft eine zahlungsschwache Käuferschicht bedienen", so Maximilian Fritz. Sein Methodenset bietet demnach nicht nur eine strategische Vision, sondern verleiht auch Energie, mit der Projekte und Produkte wirklich begeistern.Ganzheitlicher Wandel als lebenslange Entwicklung: Mut, Klarheit und praktische UmsetzungUnternehmer, Coaches und Experten, die bei Maximilian Fritz Unterstützung suchen, profitieren von einer klugen Mischung aus spiritueller Reflexion, unternehmerischem Know-how und individuell-praktischen Tools. "Eine evolutionäre Vision ist jedem radikalen Spurwechsel vorzuziehen", betont der Experte. Es geht um einen sanften, Schritt-für-Schritt-Prozess der bewussten Selbsterkenntnis und Neuausrichtung. Die karmisch-astrologische Analyse bildet dabei das Fundament - sie erschliesst, was lange als unerklärlich empfunden wurde, und schafft die Basis für nachhaltigen, individuellen Wandel.Letztlich, so Maximilian Fritz, misst sich echter Reichtum nicht an Umsätzen oder Reichweite, sondern an Herzenskraft, Sinn und der Zahl der berührten Leben. "Wahrer Wohlstand entsteht, wenn wir den Mut haben, auf die ureigene Wahrheit und Berufung zu hören." Mit seinem Buch "Erfolg ist nicht genug" liefert Maximilian Fritz einen Guide für alle, die ihren Wirkungskreis vergrössern, neue Motivation entdecken und Business wie Privatleben mit innerer wie äusserer Fülle bereichern möchten.Sie möchten als Unternehmer Ihre wahre Berufung entdecken oder als Coach Ihr Experten-Business mit Sinn und nachhaltigem Erfolg aufladen - ohne dabei Ihre innere Erfüllung zu verlieren? Das Buch "Erfolg ist nicht genug" (https://www.remote-verlag.de/products/erfolg-ist-nicht-genug?utm_source=Maximilian_Fritz&utm_medium=Webseite&utm_campaign=soulmentor) von Maximilian Fritz zeigt, wie dieser Wandel gelingt. 