Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 20.10.25 - Aktuelle Einschätzung

Drei Key Takeaways

Nasdaq bleibt im Aufwärtstrend: Der Index konnte sich nach einem kurzfristigen Rücksetzer oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA50 - SMA200) etablieren - ein klares bullisches Signal laut aktueller Nasdaq Analyse .

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch mit leichter Aufwärtstendenz: Solange der Nasdaq über der SMA200 notiert, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Rücksetzer gelten derzeit als normale Korrekturen.

Zielzone Richtung Allzeithoch: Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht kurzfristige Kursziele bei 25.490-25.685 Punkten, während Unterstützungen bei 24.885 und 24.735 Punkten liegen.

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.661 Punkten. Nach einem anfänglichen Rücksetzer konnte sich der Index am Vormittag stabilisieren und am Nachmittag deutlich erholen. Die Bullen nutzten den Auftrieb, um den Nasdaq bis über die 25.000 Punkte-Marke zu treiben. Zum Handelsschluss notierte der Index bei 24.987 Punkten, nur knapp unter dieser psychologisch wichtigen Marke.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 17.10. 25.052 24.410 24.987 642 16.10. 25.179 24.644 24.831 535

Anmerkung: Rot - niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag, Grün - höhere Kurse.

Nasdaq Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein klar bullisches Bild. Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (24.920 Punkte), konnte sich jedoch im Laufe des Tages über die SMA20, SMA50 (24.885 Punkte) und schließlich bis an die SMA200 (24.989 Punkte) vorarbeiten...

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.