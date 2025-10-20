TRADINGIDEE des Tages | WTI (20.10.25)

?? Key Takeaways

Technische Unterstützungszone bestätigt mögliche Trendwende: Der WTI-Ölpreis hat am 100%-Fibonacci-Retracement und unteren Bollinger-Band Halt gefunden - ein klassisches Signal für eine bevorstehende Gegenbewegung. RSI zeigt stark überverkaufte Marktlage: Mit RSI-Werten von 18,3 und 32,5 befinden sich die Indikatoren tief im überverkauften Bereich, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung deutlich erhöht. Tradingidee des Tages - Long auf WTI: Empfohlene Einstiegschance bei aktuellem Marktpreis mit Kurszielen bei 61,50 USD und 65,00 USD. Der Stop-Loss liegt bei 52,50 USD, um das Risiko zu begrenzen.

??? WTI Prognose - Tradingidee des Tages: Long-Chance bei OIL.WTI

Der WTI Ölpreis hat an der unteren Grenze des Fibonacci 100 - Retracements der letzten Aufwärtsbewegung gestoppt. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Markt eine wichtige Unterstützungszone erreicht hat und eine kurzfristige Erholung bevorstehen könnte.

?? Technische Fakten

Fibonacci-Level: Der Kurs hat am FIBO 100 der letzten Aufwärtsbewegung Halt gemacht.

RSI-Indikatoren: Zeigen überverkaufte Niveaus bei 18,3 (5) und 32,5 (14) .

Bollinger Bänder (20-2): Der Preis berührt das untere Band des Indikatorbands - ein weiteres Zeichen für eine mögliche Gegenbewegung.

Diese Konstellation weist auf eine technische Überdehnung nach unten hin. Historisch gesehen folgt auf derart überverkaufte Phasen häufig eine Aufwärtskorrektur oder ein Rebound im Ölpreis...

