FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

DE0007667107