© Foto: Imaginechina - Sipa USA

Apple startet stark mit dem iPhone 17. Die Verkaufszahlen in China und den USA brechen Rekorde, und besonders das Basismodell begeistert Käufer und Analysten.Apple hat mit der neuen iPhone-17-Serie einen erfolgreichen Marktstart hingelegt. Nach Daten des Analysehauses Counterpoint Research lagen die Verkäufe in den ersten zehn Tagen nach Marktstart in China und den Vereinigten Staaten 14 Prozent über dem Niveau der iPhone-16-Serie. An der Xetra legte die Aktie um mehr als zwei Prozent zu und kletterte auf 218,50 Euro (Stand 13 Uhr). Basisversion überzeugt in China Vor allem das Basismodell iPhone 17 treibt den Absatz. Laut Counterpoint stiegen die Verkäufe des Einstiegsmodells in beiden …