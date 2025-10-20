Die Sorgen um einen erneuten Handelskonflikt zwischen China und den USA haben deutlich nachgelassen. Auch die chinesische Regierung zeigt sich zuversichtlich und betont die Stabilität der heimischen Wirtschaft. Der China-Turnaround läuft und das Nachholpotenzial ist jetzt enorm. Im neuen Börsenbrief "China Stock Report" stellt Michael Diertl die spannendsten China-Investmentchancen vor. Heute um 16 Uhr folgt die nächste KI-Spekulation - mit einem Potenzial von bis zu 200 Prozent bis Jahresende.Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär