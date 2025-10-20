NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor dem Quartalsbericht am 21. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Zahlen des Getränkeherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte daran, dass das Management Anfang September die Erwartungen hinsichtlich der Absatzmengen aufgrund der internationalen Schwäche gedämpft hatte./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US1912161007
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US1912161007
© 2025 dpa-AFX-Analyser