IDC prognostiziert, dass Agenten-KI die Produktivität der Arbeitskräfte bis 2027 verdoppeln wird, während generative KI bereits heute für jeden investierten Dollar eine Rendite von 4 Dollar erzielt.

Lenovo integriert neue Agenten-KI-Funktionen in KI-PCs, Services sowie TruScale DaaS, um Produktivität, Sicherheit und Effizienz in Unternehmen zu steigern.

Während Unternehmen bestrebt sind, den Mehrwert aus KI zu erschließen, hat Lenovo heute neue Während Unternehmen bestrebt sind, den Mehrwert aus KI zu erschließen, hat Lenovo heute neue Agenten-KI-Fähigkeiten als Herzstück seines KI-gestützten Workforce-Portfolios vorgestellt, einer vollständigen Suite aus Geräten, Diensten und Lifecycle-Lösungen, die KI-Investitionen in messbaren Geschäftswert verwandelt.

Laut IDC erzielen Unternehmen bereits heute fast 4 Dollar Rendite für jeden in generative KI investierten Dollar und es wird, dass Agenten-KI die Produktivität der Arbeitskräfte bis 2027 weltweit verdoppelt1 ein Beleg dafür, dass Unternehmen von der KI-Erprobung zu greifbaren Ergebnissen übergehen. Dies stellt einen Wendepunkt dar, an dem Unternehmen von der Pilotierung der KI zu einer tiefgreifenden Integration intelligenter Automatisierung übergehen, und Lenovo hilft dabei, diesen Wandel zu führen.

Mit Lenovos Agenten-KI-Funktionen können Organisationen digitale Agenten einsetzen, die unabhängig oder gemeinsam mit Beschäftigten arbeiten, um Arbeitsabläufe zu steuern, Aufgaben zu automatisieren sowie fundierte Entscheidungen innerhalb vertrauenswürdiger Sicherheitsrichtlinien zu unterstützen. Gestützt auf Lenovos KI-Infrastruktur und eine kuratierte Bibliothek unternehmensbereiter Agenten befreien diese Fähigkeiten Teams von Routineaufgaben und liefern messbare Produktivitätsgewinne.

"Agenten-KI ist mehr als ein technologischer Wandel, sie ist ein Wandel der Arbeitswelt", sagte Rakshit Ghura, Vizepräsident und Geschäftsbereichsleiter für digitale Arbeitsplatzlösungen, Lenovo. "Mit Agenten-KI als Fundament unseres umfassenden KI-gestützten Workforce-Portfolios helfen wir Organisationen, Branchenprognosen in reale Ergebnisse umzusetzen, höhere Produktivität zu erreichen, Schutz zu stärken sowie einen messbaren ROI schneller als je zuvor zu liefern."

Im Gegensatz zu Anbietern, die Einzellösungen liefern oder sich auf eine einzelne Ebene des KI-Stacks konzentrieren, vereint Lenovo Geräte, Infrastruktur, Lifecycle-Services und Sicherheit in einem unternehmensbereiten Portfolio. Dieser Ansatz hilft Organisationen, schneller Nutzen aus KI zu ziehen, mit Lösungen, die praxisnah, nachhaltig und von führenden Unternehmen weltweit vertrauenswürdig sind.

Einblicke in Lenovos KI-gestütztes Workforce-Portfolio

Im Herzen dieses Portfolios treibt Agenten-KI Personalisierung, Schutz und nachgewiesenen ROI voran. Lenovos KI-gestütztes Workforce-Portfolio basiert auf drei Säulen, die Unternehmen helfen, Arbeit zu personalisieren, Abläufe zu vereinfachen sowie Zukunftsfähigkeit zu stärken:

Arbeit personalisieren durch Agentenintelligenz. Lenovos Agenten-KI-Fähigkeiten und "Care of One"-Plattform passen Technologie sowie Support individuell an Beschäftigte an, reduzieren Support-Tickets um bis zu 30 Prozent 2 und verbessern gleichzeitig die Zufriedenheit. Gemeinsam ermöglichen sie ein anpassungsfähiges, auf Menschen gerichtetes Arbeitsumfeld, in dem KI menschliche Fähigkeiten ergänzt und sich Beschäftigte auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können.

Lenovos Agenten-KI-Fähigkeiten und "Care of One"-Plattform passen Technologie sowie Support individuell an Beschäftigte an, reduzieren Support-Tickets um bis zu 30 Prozent und verbessern gleichzeitig die Zufriedenheit. Gemeinsam ermöglichen sie ein anpassungsfähiges, auf Menschen gerichtetes Arbeitsumfeld, in dem KI menschliche Fähigkeiten ergänzt und sich Beschäftigte auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können. Abläufe vereinfachen durch intelligentere Geräte und Services. Lenovo-KI-PCs, darunter ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X9, verfügen über spezielle KI-Prozessoren sowie ThinkShield-Schutzfunktionen, um Nutzererlebnis und Sicherheit zu verbessern. Lenovo-Kundschaft erzielt messbare Ergebnisse: Scyne Scyne setzte 1.100 Geräte in drei Monaten mit bis zu zehnfacher Leistungssteigerung 3 ein, während Staples Technology Solutions in der ersten IT-Erneuerungsphase 40.000 US-Dollar einsparte. 4

Lenovo-KI-PCs, darunter ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X9, verfügen über spezielle KI-Prozessoren sowie ThinkShield-Schutzfunktionen, um Nutzererlebnis und Sicherheit zu verbessern. Lenovo-Kundschaft erzielt messbare Ergebnisse: Scyne setzte 1.100 Geräte in drei Monaten mit bis zu zehnfacher Leistungssteigerung ein, während in der ersten IT-Erneuerungsphase 40.000 US-Dollar einsparte. Schützen und anpassen mit vertrauenswürdiger, nachhaltiger IT. Lenovos erweitertes "TruScale Device as a Service" bringt die Intelligenz der KI-PCs in ein flexibles, ergebnisorientiertes Modell, das Organisationen hilft, effizienter sowie verantwortungsvoller zu modernisieren. Diese Lösung kombiniert Geräte, Dienste und Lifecycle-Management in einem planbaren Vertrag, senkt Anfangskosten, vereinfacht Bereitstellung und hilft Unternehmen, pro Arbeitsplatz bis zu 57 Prozent der Kosten zu sparen.5 Neue Funktionen wie das "Carbon Impact Portal", Zero-Trust-Schutz mit ThinkShield sowie flexible Rückgabe- und Erneuerungsoptionen fördern Nachhaltigkeitsziele und stärken gleichzeitig Geräteschutz und IT-Widerstandsfähigkeit.

Zusammen bieten diese drei Säulen Unternehmen eine praxisnahe Grundlage, um Arbeit zu personalisieren, IT-Abläufe zu vereinfachen und eine widerstandsfähigere, KI-bereite Belegschaft aufzubauen.

Um die Einführung zu erleichtern, bieten Lenovo AI PC Services rollenbasiertes Setup, maßgeschneiderte Schulungen sowie 24/7 Premier Support. Kunden können außerdem Premier Support Plus erwerben, das preisgekrönte Ingenieure mit Agenten-KI-Fähigkeiten kombiniert sowie ein hochgradig personalisiertes Support-Erlebnis bietet. Mit den Arbeitsplatzlösungen Lenovo Digital Workplace Solutions Managed Services" können Organisationen das volle Potenzial von KI-PCs ausschöpfen, Verwaltung vereinfachen, Nutzung optimieren und Beschäftigte täglich produktiv halten.

"Jeder Beschäftigte profitiert von Geräten, die lernen und sich an ihre Arbeitsweise anpassen", sagte Tom Butler, Vizepräsident, Geschäftsbereichsleiter für kommerzielles Portfolio und Produktmanagement, Intelligent Devices Group, Lenovo. "Durch die Integration von KI auf Chip- und Systemebene definieren Lenovo-KI-PCs das Nutzererlebnis neu, schneller, sicherer sowie intuitiver und verbinden sich nahtlos mit unseren Agenten-KI- und Lifecycle-Services, um Produktivität im Unternehmen maßgeblich zu steigern."

Um Organisationen den Einstieg zu erleichtern, bietet Lenovo einen vollständigen Lebenszyklus an KI-Services, beginnend mit KI-Discover-Workshops zur Identifizierung von Hochwirkungsszenarien und zur Roadmap-Erstellung. AI Advisory stimmt Strategie und Arbeitskraftbereitschaft ab, während AI Fast Start den ROI-Nachweis in nur 90 Tagen ermöglicht. Durch AI Deploy Manage integriert Lenovo Agenten-KI- und TruScale-Lösungen mit kontinuierlicher Optimierung und Governance, sodass Workloads zuverlässig, ethisch und effektiv bleiben, während Unternehmen ihre KI-Nutzung ausweiten.

"Bei Lenovo sehen wir Dienste als Brücke zwischen dem Potenzial der KI und realen Kundenergebnissen", sagte John Stamer, Vizepräsident und Geschäftsbereichsleiter für globale Produkt- und Nachhaltigkeitsservices bei Lenovo. "Daher haben wir Lösungen entwickelt, welche die Bereitstellung vereinfachen, operative Effizienz verbessern sowie jedem Beschäftigten die richtigen Werkzeuge und Support bieten, um erfolgreich zu sein."

Lenovos Ansatz liefert Ergebnisse in allen Branchen. ST Logistics automatisierte Lagerhausabläufe und förderte gleichzeitig seine Nachhaltigkeitsziele.

"Die Zusammenarbeit mit Lenovo brachte uns den Zugang zu modernen, KI-gestützten Lösungen, die ST Logistics Vision für intelligentere, nachhaltige Logistik unterstützen. Lenovos Expertise kombiniert mit unserer strategischen Ausrichtung ermöglichte die erfolgreiche Automatisierung unserer Lagerlogistik", sagte Hamarian Mohamad, Geschäftsbereichsleiter Homeland Security, ST Logistics.

Sicherheit durch Design

Sicherheit und Vertrauen bilden weiterhin das Fundament von Lenovos KI-gestütztem Workforce-Portfolio. Laut Lenovos letztem Bericht "Work Reborn Series" "Reinforcing the Modern Workplace" (Stärkung des modernen Arbeitsplatzes) gaben mehr als 60 Prozent der IT-Führungskräfte an, dass KI-Agenten neue Bedrohungen darstellen, auf die sie nicht vorbereitet sind. 90 Prozent räumten ein, dass sie kein volles Vertrauen in die Abwehr KI-gestützter Angriffe haben.6

Lenovo-ThinkShield-Architektur kombiniert Hardware-Sicherheitsmaßnahmen, Firmware-Integritätsprüfungen sowie KI-gestützte Endpunktsicherheit, um sensible Daten und Arbeitslasten näher am Gerät zu schützen sowie die Exposition gegenüber externen Bedrohungen zu reduzieren. Basierend auf einem der weltweit widerstandsfähigsten Technologie-Liefernetzwerke laut Gartners Top 25 2025 auf Platz 8 in den Kategorien Authentizität und Zuverlässigkeit erweitert ThinkShield den Schutz von der Geräte- und Hardwarefertigung bis in Cloud-Umgebungen. Metas Sicherheitsteam bestätigt den Wert: "ThinkShield Supply Chain Assurance stärkt das Vertrauen in die Authentizität und Integrität unserer Hardware erheblich."7

Die Zukunft der KI-gestützten Arbeit ist nah

IDC prognostiziert, dass bis 2027 mindestens 40 Prozent der Global 2000 die Agenten-KI übernehmen und damit die Arbeitsweise von Organisationen grundlegend verändern.8 Mit nachgewiesenen Kosteneinsparungen, messbaren Produktivitätsgewinnen sowie vertrauenswürdiger Sicherheit unterstützt Lenovos KI-gestütztes Workforce-Portfolio Unternehmen dabei, den vollen Wert der KI schon heute zu realisieren. Als vertrauenswürdiger End-to-End-KI-Partner bietet Lenovo eine einheitliche Grundlage aus Geräten, Diensten und Infrastruktur, die KI-Potenzial in Leistung verwandelt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lenovo.com/aiservices.

