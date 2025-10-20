Die Aktie von AMD hat zuletzt massiv zugelegt - Analysten sehen noch viel Potenzial. Neue Partnerschaften und KI-Plattformen treiben das Kursziel auf 300 Dollar. Nicht immer ist Nvidia der alleinige Gewinner des KI-Booms. Mitten im Silicon-Valley-Wettrennen schiebt sich ein weiterer Chipriese ins Rampenlicht: AMD. Dank neuer Partnerschaften und eigener Plattformen rückt der Konzern ins Zentrum der nächsten AI-Wachstumswelle. Analysten sehen die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE