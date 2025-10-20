Der Kurs der Metaplanet-Aktie ist in den vergangenen Wochen massiv gefallen. Das hat zu einem echten Schock für Anleger geführt. Doch wie geht es nun mit der Bitcoin-Holding weiter? Metaplanet rutscht weiter ab Der Kursverfall bei der Aktie von Metaplanet hat drastische Konsequenzen verursacht und dazu geführt, dass die Holding an der Börse inzwischen 2% unter dem NAV der eigenen Bitcoin-Bestände notiert. Damit wird die Aufnahme von frischem Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de