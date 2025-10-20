Wie Lone Star Funds ("Lone Star") heute mitteilte, hat LP, eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund X, eine verbindliche Vereinbarung über die Veräußerung der Xella Group ("Xella"), einem führenden Anbieter von Wandbaulösungen, an Holcim, den führenden Partner für nachhaltiges Bauen, unterzeichnet. Der Transaktionswert von Xella beläuft sich auf etwa 1,85 Milliarden Euro.

Das in Duisburg ansässige Unternehmen ist ein europäischer Anbieter von effizienten und nachhaltigen Wandbaulösungen für den gesamten Rohbau und vertreibt Marken wie Ytong, Silka, Hebel und Multipor. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zusammen mit Lone Star hat Xella in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Optimierung seines Angebots erzielt. Dazu hat das Unternehmen seinen strategischen Fokus auf Wandbaulösungen verlagert und zugleich seine kommerziellen und digitalen Fähigkeiten verbessert. Unter der Führung von Lone Star hat Xella auch seine Nachhaltigkeitsinitiativen weiter vorangetrieben. Heute zählt das Unternehmen zu den Marktführern seiner Branche und genießt einen hervorragenden Ruf für seine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und sein Engagement für nachhaltige Prozesse und Produkte.

"Wir begrüßen diese Vereinbarung mit Holcim, da sie die hervorragende Arbeit von Xella bestätigt, das sich als führender Anbieter von Wandbaulösungen etabliert hat", kommentiert Donald Quintin, Chief Executive Officer bei Lone Star. "Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Xella haben wir erlebt, wie sich das Unternehmen auf die Produktverbesserung konzentriert, Innovationen vorantreibt und seine Abläufe neu strukturiert, um seine Leistung zu steigern. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Unternehmen mit seiner Plattform eine großartige Zukunft vor sich hat, und wir sind zuversichtlich, dass Holcim der richtige Partner für Xella ist, um diese Zukunft zu gestalten."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein.

Über Lone Star

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251019580032/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Lone Star Funds

mediarelations@lonestarfunds.com

Headland Consultancy

Rosh Field Jess Hodson Walker

LoneStar@headlandconsultancy.com

+44 (0)7552 830 864