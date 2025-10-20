Zum 15.11.2025 bekommt das Deutsche Institut für Altersvorsorge mit Dr. Peter Schwark einen neuen Sprecher. Er folgt auf Klaus Morgenstern. Aufgabe Schwarks wird sein, die Ausrichtung des Instituts mitzugestalten und den Dialog über die Altersvorsorge in Deutschland voranzubringen. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) hat einen neuen Sprecher: zum 15.11.2025 übernimmt Dr. Peter Schwark diese Aufgabe. Er tritt damit in die Fußstapfen von Klaus Morgenstern, der das Unternehmen Ende September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
