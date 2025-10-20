Whatsapp rollt ein neues KI-Feature aus: Nutzer:innen können jetzt per Texteingabe eigene Bilder für ihre Statusmeldungen generieren. Die Funktion basiert auf Metas generativer KI-Technologie und ist bereits für ausgewählte Android- und iOS-User verfügbar. Mit dem jüngsten Update bringt Whatsapp die Meta-AI-Funktion Imagine in den Bereich der Statusmeldungen. Nutzer:innen können einfache Textanweisungen eingeben - etwa "ein Sonnenuntergang über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
