Digital Charging Solutions (DCS) hat eine neue Flottenanwendung eingeführt, die das Monitoring sowie die zentrale Abrechnung von Ladevorgängen für Unternehmen deutlich vereinfachen soll. Das betrifft nicht nur den DCS-eigenen Ladedienst Charge Now, sondern auch einige Herstellerangebote. Die Lösung verbindet im Kern die Ladeaccounts der Flottenfahrzeuge mit einem zentralen Unternehmensaccount. "Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt automatisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net