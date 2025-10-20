Düsseldorf (ots) -Täglich arbeiten Jurastudenten unermüdlich auf das große Ziel hin: das Prädikatsexamen. Doch trotz endloser Lernstunden bleiben die erhofften Erfolge nicht selten aus. Zwischen Skripten, Repetitorium und Selbstzweifeln stellt sich daher umso häufiger die Frage: Reicht Fleiß allein wirklich aus, um in der Juristerei erfolgreich zu sein?Das Jurastudium gilt als eines der härtesten in Deutschland, denn der Druck ist enorm: Unmengen an Stoff, hohe Durchfallquoten, permanentes Lernen. Dabei glauben Studenten schnell, unaufhörlicher Fleiß sei der einzige Weg zum Erfolg. Doch genau das wird ihnen zum Verhängnis. Tag und Nacht über Büchern zu sitzen, bringt schließlich kaum Fortschritte, wenn Struktur, Methode und Fokus fehlen. "Dabei erleben Jurastudenten schnell permanenten Dauerstress, Schuldgefühle und Prüfungsangst. Sie haben schlichtweg das Gefühl, nie genug zu tun, obwohl sie längst am Limit sind - eine ständige Überforderung, die unweigerlich zu Frust, Erschöpfung und Einsamkeit führt. Genau das ist der Punkt, an dem viele das Vertrauen in sich selbst verlieren", berichtet David C. Franke, Gründer der Jura Masterclass."Tatsächlich unterliegen betroffene Studenten aber lediglich weit verbreiteten Irrtümern, die so aber nichts mit der Realität zu tun haben", fügt der Volljurist und Klausurkorrektor hinzu. "Hierbei ist es wichtig, mit entsprechenden Mythen aufzuräumen und stattdessen einen strategischeren Ansatz zu verfolgen: Lernpsychologie statt Lernpanik." Statt pausenlos Stoff zu pauken, sollten Studenten demnach verstehen, wie sie Wissen effektiv verankern und abrufen können. In der Jura Masterclass kombiniert David C. Franke juristische Klausurtechnik mit kognitionswissenschaftlichen Methoden und zeigt, wie man Struktur und Klarheit in das scheinbar endlose Studium bringt. Der Weg zum Erfolg beginnt also nicht mit mehr Arbeit, sondern mit der richtigen Herangehensweise. Welche Mythen und Irrtümer dabei oftmals im Weg stehen, verrät David C. Franke hier.Irrtum 1: "Ich muss nur fleißig genug sein"Noch immer verwechseln viele Jurastudenten Einsatz mit Erfolg - sie glauben, stundenlanges Lernen sei der Schlüssel zu guten Noten und merken erst spät, dass bloßer Fleiß keine Strategie ersetzt. So fallen etwa 30 Prozent aller Studenten durch das 1. Staatsexamen, obwohl sie sich eifrig darauf vorbereitet haben. Das zeigt: Wer ohne Plan lernt, verliert sich in Details, trennt Wichtiges nicht von Unwichtigem und erschöpft sich körperlich wie mental. Das Resultat sind Burnout, stagnierende Leistungen und Frustration. Wirkliche Fortschritte entstehen erst, wenn Lernprozesse strukturiert werden: Systematische Wiederholungen, gezielte Fokussierung auf klausurrelevante Inhalte und ein klar aufgebautes Lernsystem machen aus Anstrengung nachhaltigen Erfolg.Irrtum 2: "Man kann es auch allein schaffen"Ähnlich verbreitet ist der Mythos, mit genügend Disziplin könne man das Studium auch ohne Unterstützung bewältigen. Doch die schiere Menge an Lernstoff überfordert selbst die Engagiertesten und führt schnell zu Orientierungslosigkeit. Klassische Dozenten helfen zwar bei fachlichen Fragen - mit dem Aufbau eines effektiven Lernsystems und der juristischen Klausurtechnik werden Studenten aber regelmäßig allein gelassen. Ohne Anleitung und Feedback fehlt die Möglichkeit, gezielt an Schwächen zu arbeiten und eine funktionierende Herangehensweise aufzubauen, weiß David C. Franke von der Jura Masterclass. Das Ergebnis ist ein Kreislauf aus Selbstzweifeln, sinkender Motivation und wachsender Angst vor dem Durchfallen. Wirklicher Fortschritt entsteht erst dort, wo klare Strukturen, professionelle Begleitung und Austausch hinzukommen - denn das Jurastudium lässt sich nur mit einem stabilen System aus Anleitung und Feedback langfristig meistern.Irrtum 3: "Das Repetitorium löst meine Probleme"Klassische Repetitorien vermitteln umfangreiches Wissen, stellen Materialien bereit und helfen bei der Stoffeinteilung, doch der entscheidende Aspekt bleibt häufig unberücksichtigt: das Wie des Lernens. In anonymen Massenveranstaltungen fehlt die persönliche Betreuung; Lernpsychologie und Klausurtechnik kommen kaum zur Sprache. Auch die Korrekturen bleiben oft oberflächlich und bieten keine konkrete Anleitung zur Verbesserung. So ackern viele Studenten den Stoff durch, ohne das Gefühl echter Kontrolle über ihren Lernprozess zu gewinnen. Repetitorien sind demnach wertvolle Wissensquellen - aber sie ersetzen kein System, das den Stoff auch im eigenen Gedächtnis verankert. Nur in Kombination mit einem optimierten Lernsystem, klarer Alltagsstruktur und einer Klausurtechnik auf Prädikatsniveau entsteht nachhaltiger Lernerfolg.Irrtum 4: "Verstehen reicht - Hauptsache, ich kenne den Stoff"Ebenso oft sind Jurastudenten fest davon überzeugt, dass ein tiefes Verständnis des Stoffes automatisch zu guten Noten führt. Doch in der juristischen Ausbildung zählt nicht nur das Wissen, sondern vor allem die richtige Klausurtechnik, um es klar, präzise und strukturiert wiederzugeben, betont David C. Franke von der Jura Masterclass. Fehlende Gliederung, ungenaue Formulierungen und eine mangelhafte Orientierung an Erwartungshorizonten lassen viele Arbeiten trotz fundierter Kenntnisse durchschnittlich erscheinen. Auch hierbei entstehen gute Ergebnisse erst, wenn Inhalte methodisch sauber aufbereitet, sprachlich präzise formuliert und aus Prüfersicht nachvollziehbar dargestellt werden.Irrtum 5: "Korrekturanmerkungen zeigen mir, wie ich besser werde"Nur zu gerne verlässt man sich auf die Kommentare von Korrektoren und hofft, daraus konkrete Verbesserungshinweise zu gewinnen. Doch die Realität sieht anders aus: Häufig sind die Anmerkungen wenig detailliert und beschränken sich auf vage Hinweise wie "zu oberflächlich" oder "Mehr in die Tiefe gehen". Dadurch bleibt unklar, wie sich die eigene Leistung tatsächlich optimieren lässt und die immergleichen Fehler wiederholen sich wieder und wieder. Wichtig dabei: Korrekturen sind nur auf Fehler ausgerichtet - sie zeigen Schwächen, aber selten Wege auf, es systematisch richtigzumachen. Erst durch die gezielte Analyse von Prädikatsklausuren, klare Vorgehensweisen für das eigene Anfertigen von Klausuren und das Feedback erfahrener Prüfer lässt sich ein echter Notensprung erzielen.Irrtum 6: "Nur Genies schaffen ein Prädikat"Entgegen verbreiteter Irrtümer zeigen in der Praxis zahlreiche Beispiele, dass Spitzenleistungen weniger mit Talent als vielmehr mit einer klaren Struktur und gezielter Vorbereitung zu tun haben. Wer Methoden und Techniken konsequent anwendet, kann seine Ergebnisse deutlich verbessern - oftmals sogar von durchschnittlichen zu herausragenden Leistungen. Der Mythos vom angeborenen Genie führt hingegen dazu, dass viele zu früh aufgeben, obwohl ihr Erfolg durchaus planbar wäre. Mit klaren Strukturen, einem für das Jurastudium optimierten Lernsystem und der richtigen Klausurtechnik wird das Prädikat somit zu einem erreichbaren Ziel, nicht zu einem unerreichbaren Traum.Irrtum 7: "Ich habe noch genug Zeit bis zum Examen"Viele Jurastudenten erkennen ihre Probleme mit fortschreitenden Semestern immer deutlicher, schieben sie aber dann viel zu lange vor sich her. Doch vorhandene Probleme lösen sich grundsätzlich nicht von selbst. Je später man handelt, desto schwieriger ist es, bereits festgefahrene Fehler und Muster überhaupt noch zu korrigieren. Das wiederum manifestiert sich fast immer in einer schlechten Examensnote, weiß David C. Franke von der Jura Masterclass.Quick Wins: Sofortmaßnahmen gegen IrrtümerLetztendlich kann vor allem ein klar strukturierter Lernalltag helfen, die häufigsten Fehlerquellen zu vermeiden und Motivation langfristig zu sichern. Eine feste Tagesstruktur mit klar abgegrenzten Phasen für Erarbeitung, Wiederholung und Anwendung sorgt für Überblick und verhindert Überlastung. Ebenso wichtig ist es, das Idealbild einer Prädikatsklausur zu analysieren, um Aufbau und Sprache besser zu verstehen. Wer seine Lernzeit fokussiert auf klausurrelevante Inhalte konzentriert, systematisch lernt und Fortschritte bewusst sichtbar macht, schafft kontinuierliche Erfolgserlebnisse und stärkt damit auch das eigene Selbstvertrauen.FazitDas Jurastudium scheitert selten am mangelnden Willen. Meist sind es falsche Annahmen, die Zeit und Energie kosten. Fleiß ist keine Garantie für Erfolg, entscheidend ist die Methode. Mit Struktur, Technik und mentaler Klarheit können Studenten ihr Potenzial ausschöpfen und realistisch ein Prädikat erreichen. Die abschließende Kernbotschaft lautet also: Wer alte Mythen hinterfragt und auf moderne Lern- und Klausurstrategien setzt, macht aus Druck wieder Motivation und aus Mühe endlich Erfolg.