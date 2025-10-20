Erfolg für Boeing: Der Konzern darf den Output seiner wegen mehrerer Unfälle in der Kritik stehenden 737 MAX erhöhen. Die Genehmigung der Behörden erhielt der Flugzeugbauer bereits am Freitag - am Montag legt die Aktie nun bis zu 1,5 Prozent zu. Langfristig dürfte der Output sogar die ab sofort genehmigten 42 Einheiten je Monat übersteigen.Nach fast zwei Jahren unter Aufsicht hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Boeing grünes Licht gegeben, die Produktion anzuheben - bislang lag das Limit bei 38 Maschinen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
