ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Matthew Weston reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern. Die neuen mittelfristigen Ziele der Darmstädter stützten aber die Prognosen./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006599905
© 2025 dpa-AFX-Analyser