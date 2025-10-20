EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KWS SAAT SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/
