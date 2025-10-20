Neuer Standard?
Stillstand ist bekanntlich Rückschritt - auch der deutsche KMU-Anleihemarkt steht womöglich vor einer Neuorientierung. Während Emittenten weiterhin solide Nachfrage verzeichnen und Investoren auf attraktive Renditen blicken, mehren sich die Stimmen, die auf strukturelle Schwächen des deutschen KMU-Anleihemarktes hinweisen und Vorschläge für seine Weiterentwicklung liefern. Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion steht die Idee eines "German SME Bond Standard", der nach dem Vorbild des nordischen Marktes für mehr Einheitlichkeit, Transparenz und Verlässlichkeit sorgen soll. Ziel ist es, mittelständischen Unternehmen den Zugang zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
