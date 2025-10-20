© Foto: Jens Büttner/dpa

Die Märkte unterschätzen die Wahrscheinlichkeit eines Handelsabkommens zwischen den USA und China vor Ende Oktober, sagt Jefferies-Stratege Christopher Wood. Die Angst vor einem Bärenmarkt ist passé, und KI bildet keine Blase: jedenfalls wenn es nach den Analysten von Jefferies geht! Sie tippen auf eine schnelle Einigung zwischen China und den USA. Das hätte zur Folge: Die diesjährige Rally würde mit ordentlich Schub fortgesetzt verlängert, gerade vor dem Hintergrund sinkender Zinsen. In der Ausgabe seines Greed & Fear-Berichts vom 16. Oktober meint Wood, dass US-Präsident Donald Trumps Zollandrohungen eher eine Verhandlungstaktik als Überzeugung seien, und fügte hinzu, dass Peking zu …