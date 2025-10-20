© Foto: Matthias Balk - dpaIBM und Groq starten eine Partnerschaft für Hochgeschwindigkeits-KI. Unternehmen können KI-Modelle so schneller, zuverlässig und kosteneffizient einsetzen.IBM und das auf Inferenztechnologie spezialisierte Unternehmen Groq haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu beschleunigen. Wie beide Firmen mitteilen, sollen Kunden künftig direkt über IBMs Plattform watsonx Orchestrate auf Groqs Hochgeschwindigkeits-KI-Technologie GroqCloud zugreifen können. Schnellere und günstigere KI-Berechnungen Die Kooperation zielt darauf ab, den Einsatz sogenannter "agentischer KI-Systeme" in Schlüsselbranchen wie Finanzen, Gesundheitswesen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE