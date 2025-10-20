Krypto-Markt erholt sich: Bitcoin, Gold-Korrektur und Inflationsdaten im Fokus

Die neue Woche zeigt erste Anzeichen einer Erholung am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und drohte noch vor wenigen Tagen unter die 100.000 Dollar Marke zu fallen. Heute zeigt sich aber schon ein ganz anderes Bild. Wer die Nachrichtenlage verfolgt, kann Kursschwankungen besser einordnen und erhält so die Möglichkeit, besser auf das Marktgeschehen zu reagieren. Auch in dieser Woche gibt es einiges zu beachten.

Bitcoin erholt sich nach Tiefpunkt bei 104.000 Dollar

Die Stimmung am Kryptomarkt scheint in den letzten Tagen ihren Tiefpunkt erreicht zu haben. Der Bitcoin-Kurs ist auf 104.000 Dollar gefallen und das war für viele Analysten Grund genug, den Bärenmarkt anzukündigen. Bisher ist der Kryptomarkt immer festen Zyklen gefolgt, bei dem es nach einem Anstieg von knapp 3 Jahren zu einem Bärenmarkt gekommen ist, der über ein Jahr gedauert hat. Dasselbe haben die meisten Analysten auch jetzt wieder vermutet.

Seit die Stimmung am Tiefpunkt war, hat sich der Bitcoin-Kurs bereits wieder erholt und ist um über 5% gestiegen. Damit notiert die digitale Leitwährung noch knapp 13% unter ihrem Allzeithoch. Die Chancen stehen also gut, dass es wieder einmal nicht so schlimm ausgeht, wie es prognostiziert wird. Auch in dieser Woche stehen noch Entwicklungen an, die den Kurs noch höher treiben könnten.

Gold-Korrektur und wichtige Inflationsdaten als Katalysatoren

Einer der wenigen Experten, der nicht von einem Bärenmarkt ausgeht, ist Rundumbitcoin. Er hat am Tiefpunkt dazu geraten, die niedrigeren Kurse für einen Einstieg zu nutzen, da er nicht nur Charts, sondern auch Fundamentaldaten für seine Prognosen herangezogen hat. Der Experte weist darauf hin, dass es bei Gold einige Anzeichen gibt, die auf ein vorläufiges Top hinweisen. Vor allem die Menschenmassen vor den Gold Stores weltweit und die Tatsache, dass der Kurs in den letzten 9 Wochen ununterbrochen gestiegen ist, deuten darauf hin, dass nun früher oder später Gewinnmitnahmen einsetzen.

Am Freitag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der Aufschluss über die Inflationsdaten gibt. Obwohl sich die USA im Shutdown befinden und viele Behörden ihre Arbeit niedergelegt haben, werden die Inflationsdaten veröffentlicht, was viele hoffen lässt, dass diese besser als erwartet ausfallen. Sollte das der Fall sein, dürfte das den Bitcoin-Kurs erneut antreiben. Auch einige Altcoins dürften davon profitieren, wobei vor allem Snorter ($SNORT) zu den großen Gewinnern gehören könnte.

Snorter revolutioniert Meme-Coin-Handel vor Markteinführung

Steigt der Bitcoin-Kurs, gehen auch einige Altcoins wieder durch die Decke, wobei Meme Coins nach wie vor zu den gefragtesten Kryptowährungen gehören. Mit Snorter kommt ein Trading Bot auf den Markt, mit dem sich Meme Coins direkt im Telegram-Messenger handeln lassen. Damit wird der Handel so einfach wie noch nie, was den Markt für eine noch breitere Masse zugänglich macht, da die technischen Hürden dadurch leicht überwunden werden können.

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und Nutzern des Snorter Bots viele Vorteile bringt. Hier könnte sich für Investoren eine einmalige Gelegenheit ergeben, da die Nachfrage schon während des Presales explodiert, sodass Anleger schon über 5 Millionen Dollar investiert haben, um noch vor dem Börsenlisting einzusteigen. Analysten vermuten daher eine Kursexplosion nach dem Launch. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Stunden.

