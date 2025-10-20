Ex-PayPal-Präsident empfiehlt: Gold verkaufen und Bitcoin kaufen

Der Bitcoin-Markt startet stark in die neue Woche. Am Montag klettert der Kurs um rund vier Prozent und steigt damit wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar. Die jüngste Korrekturphase scheint vorerst beendet, auch wenn ein klarer Richtungsentscheid weiterhin aussteht. Dennoch mehren sich die Signale für eine neue Aufwärtsphase. Unterstützung erhält diese Sichtweise auch von Ex-PayPal-Präsident David Marcus, der dazu rät, Gold zu verkaufen und stattdessen Bitcoin zu kaufen.

"Sell Gold, Buy Bitcoin" - David Marcus macht klare Ansage

Der ehemalige PayPal-Präsident David Marcus sorgt mit einer deutlichen Aussage für Aufsehen: "Sell Gold, Buy Bitcoin." Marcus argumentiert, dass Gold zwar historisch als sicherer Wertspeicher gilt, Bitcoin jedoch eine überlegene, digitale Weiterentwicklung desselben Prinzips darstellt. Wenn ein Unternehmen oder gar ein Staat bereits große Goldreserven hält, sei es daher rational, einen Teil davon in Bitcoin umzuschichten.

Er verweist darauf, dass die Wachstumschancen von Bitcoin in den kommenden Jahrzehnten deutlich größer seien als beim Edelmetall, dessen Markt weitgehend gesättigt ist. Bitcoin hingegen kombiniert Knappheit mit globaler Übertragbarkeit, Transparenz und wachsender Akzeptanz in institutionellen Portfolios. Diese strukturellen Unterschiede könnten langfristig dafür sorgen, dass Kapital zunehmend aus Gold in digitale Assets fließt.

Gold schwächelt während Bitcoin-Rallye beginnt

Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rallye erlebt, die ihn zeitweise auf neue Rekordhöhen über 4.300 US-Dollar pro Unze trieb. Doch gegen Ende der letzten Woche setzte eine erste leichte Korrektur ein. Der Kurs fiel von rund 4.325 auf 4.250 US-Dollar. Noch handelt es sich um eine völlig normale Konsolidierung nach einem starken Anstieg.

Dennoch könnte dieser Rücksetzer den Beginn einer neuen Kapitalrotation markieren. Schließlich wirkt der Gold-Markt zunehmend überhitzt. Denn parallel zeigt sich Bitcoin deutlich fester, mit einem Tagesplus von rund vier Prozent. Historisch betrachtet war es häufig so, dass nach dem Ende starker Goldphasen Kapital in Bitcoin umgeschichtet wurde. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte der aktuelle Rückgang bei Gold den Startschuss für eine neue Bitcoin-Rallye bedeuten.

Bitcoin Hyper revolutioniert Layer-2-Technologie

Bitcoin-Layer-2-Technologien erweitern das Netzwerk über die reine Wertaufbewahrung hinaus. Durch Smart Contracts, DeFi und tokenisierte Anwendungen entsteht ein dynamisches Ökosystem. Diese funktionale Vielseitigkeit macht Bitcoin nicht nur digitalem Gold überlegen, sondern auch zu einer aktiven, programmierbaren Infrastruktur des globalen Finanzsystems. Die technische Evolution von Bitcoin erreicht mit modernen Layer-2-Protokollen eine neue Stufe.

Genau darauf setzt aktuell Bitcoin Hyper. Dies ist ein Layer-2-Projekt, das die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Geschwindigkeit moderner Hochleistungsnetzwerke verbindet. Mit über 24 Millionen US-Dollar Presale-Volumen zählt es derzeit zu den erfolgreichsten Initiativen im Segment. Grundlage ist die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), um Smart Contracts und DeFi-Anwendungen direkt auf einer mit Bitcoin verknüpften Architektur auszuführen. Der native HYPER-Token kann aktuell ausschließlich über den offiziellen Presale erworben werden.

