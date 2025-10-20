Ein guter Start in die neue Handelswoche: Gestützt durch neue Signale einer Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China haben die US-Börsen deutlich zugelegt. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,5 Prozent auf 46.405 Punkte. Der etwas breitere S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 6.715 Zähler, während der Nasdaq 100 um 1,1 Prozent auf 25.081 Punkte stieg.Bereits vor dem Wochenende hatten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China sowie nachlassende Sorgen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär