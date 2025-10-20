© Foto: OpenAIDer Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat am Frankfurter Parkett ein Ausrufezeichen gesetzt. Bereits kurz nach Handelsstart schossen die Aktien des U-Boot- und Fregattenbauers rasant nach oben.Der erste Kurs lag bei 60 Euro, im Tagesverlauf kletterte der Wert zeitweise bis knapp an die 100-Euro-Marke, bevor sich das Papier um die 90 Euro, später bei 86,50 Euro (Stand: Montagnachmittag) einpendelte. Damit übertraf die neu gelistete Thyssenkrupp-Tochter den Börsenwert der Muttergesellschaft zwischenzeitlich deutlich - ein spektakulärer Einstand für Deutschlands größten Marineschiffbauer. Die Anleger reagierten euphorisch auf die Story eines eigenständigen Rüstungskonzerns, der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE