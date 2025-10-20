Smartphone-Boom entfacht Kursrallye: Die Aktie dieses Big-Tech-Giganten schießt auf Allzeithoch und verdrängt Microsoft im Börsenranking. Apple wendet ein schwieriges Börsenjahr eindrucksvoll zum Guten. Noch vor wenigen Monaten wurde der Big-Tech-Gigant von vielen Investoren als Nachzügler im KI-Rennen abgestempelt, die Aktie lag seit Jahresbeginn zeitweise tief im Minus. Doch nun hat ein einziger Produktzyklus die Stimmung an der Wall Street gedreht.Allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE