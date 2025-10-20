DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Indexschwergewichte bremsen SMI

DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag ausgebremst. Positive Impulse von der Wall Street stützten nur bedingt. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.635 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss die UBS-Aktie. Umgesetzt wurden 21,93 (zuvor: 28,49) Millionen Aktien.

Die US-Börsen erhielten Rückenwind von Signalen einer Entspannung im Handelsstreit der USA mit China. Zudem setzten Anleger weiter auf eine Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Bei Nestle (-1%) nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem die Aktie in der vergangenen Woche stark von den angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen des neuen CEO profitiert hatte.

Roche (-0,9%) hatte zwar eine ermutigende Studie zu einer Brustkrebstherapie vorgelegt, die UBS-Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass die positive Wirkung des Mittels Giredestrant vor allem Patientinnen betroffen habe, deren Tumore Östrogenrezeptor-1-Mutationen aufwiesen - eine Form, die gegen Standard-Hormontherapien resistent sei. Dies könnte die Erfolgsaussichten in einer bevorstehenden Studie schmälern, in der es weniger dieser Mutationen geben werde, so die UBS. Die Studienergebnisse hätten auch eine höhere Inzidenz einer häufigen Nebenwirkung - einer langsamen Herzfrequenz - gezeigt, wenngleich das allgemeine Sicherheitsprofil akzeptabel gewesen sei. Novartis fielen um 0,1 Prozent.

Holcim (+1,6%) profitierten von der Übernahme des deutschen Anbieters von Wandsystemen Xella. Mit dem Zukauf diversifiziere Holcim ihr Portfolio weiter, kommentierten die Analysten von Morgan Stanley. Logitech (+1,7%) folgten den festeren US-Technologiewerten nach oben.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.