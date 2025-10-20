Die Heidelberger legen ordentlich vor. SNP Schneider-Neureither & Partner (ISIN: DE0007203705) meldet für das dritte Quartal 2025 Zahlen, die sich sehen lassen können. Der Umsatz kletterte um elf Prozent auf 74 Millionen Euro, während das EBIT gleich um 83 Prozent auf 15 Millionen Euro zulegte. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit von 12,2 auf rund 20 Prozent. Das sind Margen, von denen manch anderer Softwareanbieter nur träumen kann. Internationale Märkte als Wachstumstreiber: Besonders erfreulich entwickeln sich die internationalen Märkte. CEO Jens Amail hebt explizit Frankreich, Brasilien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
