Die Herausforderungen, mit denen Paz, ein gemäßigter Christdemokrat und erfahrener Ökonom, konfrontiert ist, könnten größer nicht sein. (...) Die Wirtschaft Boliviens steckt in der Zwickmühle. Der Rohstoffboom ist vorbei, während Subventionen und Schuldenlast den Handlungsspielraum begrenzen. Paz muss Reformen wagen, ohne soziale Unruhen zu provozieren. (...) Außenpolitisch muss Paz einen Balanceakt vollführen: zwischen den Erwartungen westlicher Partner, die eine Abkehr von den autoritären Tendenzen der MAS begrüßen, und den regionalen Realitäten Lateinamerikas.
