MÄRKTE EUROPA/Erholt nach Kursrutsch trotz Frankreich-Abstufung

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag sind Europas Aktienmärkte mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Treiber waren unter anderem wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.259 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,3 Prozent zu. Am Devisenmarkt notierte der Euro zu Börsenschluss wenig verändert bei rund 1,1660 Dollar. Nach dem jüngsten Rücksetzer erholte sich Gold und blieb mit Ständen von 4.350 Dollar die Feinunze auf Rekordjagd.

Relativ entspannt reagierte der Markt auf die Abstufung des Bonität Frankreichs. Standard & Poor's hat die Bonitätsnote auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung. Im Bankensektor ging es für Societe Generale 1,2 Prozent nach unten.

BNP Paribas brachen gleich um 7,7 Prozent ein. Die französische Bank hat einen Prozess verloren, in dem es um ihre Rolle ging, der sudanesischen Regierung während des Völkermords in Darfur vor etwa zwei Jahrzehnten einen Zugang zu den internationalen Geldmärkten verschafft zu haben. Ein Geschworenengericht in New York verurteilte BNP Paribas am vergangenen Freitag zur Zahlung von 20,75 Millionen Dollar zivilen Schadenersatz an drei sudanesische Kläger im Rahmen einer Sammelklage.

TKMS mit erfolgreichem Börsenstart

Wichtiges Thema am Markt war der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. TKMS handelten extrem volatil. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. TKMS biete eine außergewöhnlich hohe Prognosesicherheit, begründeten die Analysten von MWB ihre Kaufempfehlung.

Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Somit entspricht der TKMS-Schlusskurs vom Montag einem Plus von gut 14 Prozent. Thyssenkrupp behält 51 Prozent. Als Folge der Abspaltung umfasste der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wurde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wurde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen. Thyssenkrupp gaben 19,4 Prozent nach.

Nach der jüngsten Korrektur erholten sich Rüstungsaktien. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu, Renk-Titel erholten sich um 6,8 und Hensoldt um 7,9 Prozent.

Kering verkauft Kosmetik an L'Oreal

Der Gucci-Mutterkonzern Kering teilte den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mit. Die Analysten von Citi zeigten sich überrascht und sprachen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewannen 4,8 Prozent, L'Oreal 1,2 Prozent.

Um 12,1 und 8,5 Prozent ging es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica (+1,9%) die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.680,93 +1,3% +14,5% Stoxx-50 4.792,48 +1,1% +10,1% Stoxx-600 572,10 +1,0% +11,5% XETRA-DAX 24.258,80 +1,8% +19,7% FTSE-100 London 9.354,57 k.A. +14,2% CAC-40 Paris 8.206,07 +0,4% +10,8% AEX Amsterdam 966,42 +1,1% +8,8% ATHEX-20 Athen 5.036,12 +0,4% +40,4% BEL-20 Bruessel 5.030,57 +1,4% +16,4% BUX Budapest 103.789,82 +0,8% +29,8% OMXH-25 Helsinki 5.162,47 +0,9% +18,6% ISE NAT. 30 Istanbul 10.484,39 k.A. +3,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.593,78 +2,1% -25,7% PSI 20 Lissabon 8.325,18 +0,7% +29,6% IBEX-35 Madrid 15.828,30 +1,5% +34,6% FTSE-MIB Mailand 42.392,36 +1,5% +22,1% OBX Oslo 1.554,35 +0,3% +16,5% PX Prag 2.342,33 +0,1% +33,0% OMXS-30 Stockholm 2.736,17 +1,3% +8,8% WIG-20 Warschau 2.916,61 +1,6% +31,0% ATX Wien 4.612,70 +0,7% +25,0% SMI Zuerich 12.635,02 -0,1% +9,0% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1655 -0,0% 1,1660 1,1666 +12,6% EUR/JPY 175,52 +0,1% 175,36 175,38 +7,7% EUR/CHF 0,9229 -0,2% 0,9245 0,9243 -1,5% EUR/GBP 0,8686 -0,0% 0,8687 0,8709 +5,0% USD/JPY 150,59 +0,1% 150,38 150,33 -4,3% GBP/USD 1,3419 -0,0% 1,3423 1,3396 +7,3% USD/CNY 7,1014 -0,0% 7,1045 7,1035 -1,5% USD/CNH 7,1235 -0,0% 7,1262 7,1279 -2,8% AUS/USD 0,6515 +0,2% 0,6500 0,6480 +4,9% Bitcoin/USD 110.808,75 +1,8% 108.830,25 105.507,65 +14,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,40 57,15 -1,3% -0,75 -19,9% Brent/ICE 60,43 61,29 -1,4% -0,86 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.345,67 4.251,65 +2,2% 94,02 +62,0% Silber 52,40 51,91 +0,9% 0,49 +79,8% Platin 1.406,01 1.381,49 +1,8% 24,52 +57,7% Kupfer 5,02 4,97 +1,0% 0,05 +22,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

