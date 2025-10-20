Anzeige
Mehr »
Montag, 20.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.10.2025 18:45 Uhr
292 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Erholt nach Kursrutsch trotz Frankreich-Abstufung

DJ MÄRKTE EUROPA/Erholt nach Kursrutsch trotz Frankreich-Abstufung

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag sind Europas Aktienmärkte mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Treiber waren unter anderem wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.259 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,3 Prozent zu. Am Devisenmarkt notierte der Euro zu Börsenschluss wenig verändert bei rund 1,1660 Dollar. Nach dem jüngsten Rücksetzer erholte sich Gold und blieb mit Ständen von 4.350 Dollar die Feinunze auf Rekordjagd.

Relativ entspannt reagierte der Markt auf die Abstufung des Bonität Frankreichs. Standard & Poor's hat die Bonitätsnote auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung. Im Bankensektor ging es für Societe Generale 1,2 Prozent nach unten.

BNP Paribas brachen gleich um 7,7 Prozent ein. Die französische Bank hat einen Prozess verloren, in dem es um ihre Rolle ging, der sudanesischen Regierung während des Völkermords in Darfur vor etwa zwei Jahrzehnten einen Zugang zu den internationalen Geldmärkten verschafft zu haben. Ein Geschworenengericht in New York verurteilte BNP Paribas am vergangenen Freitag zur Zahlung von 20,75 Millionen Dollar zivilen Schadenersatz an drei sudanesische Kläger im Rahmen einer Sammelklage.

TKMS mit erfolgreichem Börsenstart

Wichtiges Thema am Markt war der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. TKMS handelten extrem volatil. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. TKMS biete eine außergewöhnlich hohe Prognosesicherheit, begründeten die Analysten von MWB ihre Kaufempfehlung.

Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Somit entspricht der TKMS-Schlusskurs vom Montag einem Plus von gut 14 Prozent. Thyssenkrupp behält 51 Prozent. Als Folge der Abspaltung umfasste der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wurde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wurde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen. Thyssenkrupp gaben 19,4 Prozent nach.

Nach der jüngsten Korrektur erholten sich Rüstungsaktien. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu, Renk-Titel erholten sich um 6,8 und Hensoldt um 7,9 Prozent.

Kering verkauft Kosmetik an L'Oreal

Der Gucci-Mutterkonzern Kering teilte den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mit. Die Analysten von Citi zeigten sich überrascht und sprachen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewannen 4,8 Prozent, L'Oreal 1,2 Prozent.

Um 12,1 und 8,5 Prozent ging es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica (+1,9%) die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.680,93       +1,3%       +14,5% 
Stoxx-50        4.792,48       +1,1%       +10,1% 
Stoxx-600         572,10       +1,0%       +11,5% 
XETRA-DAX       24.258,80       +1,8%       +19,7% 
FTSE-100 London     9.354,57       k.A.       +14,2% 
CAC-40 Paris      8.206,07       +0,4%       +10,8% 
AEX Amsterdam       966,42       +1,1%        +8,8% 
ATHEX-20 Athen     5.036,12       +0,4%       +40,4% 
BEL-20 Bruessel     5.030,57       +1,4%       +16,4% 
BUX Budapest     103.789,82       +0,8%       +29,8% 
OMXH-25 Helsinki    5.162,47       +0,9%       +18,6% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.484,39       k.A.        +3,8% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.593,78       +2,1%       -25,7% 
PSI 20 Lissabon     8.325,18       +0,7%       +29,6% 
IBEX-35 Madrid     15.828,30       +1,5%       +34,6% 
FTSE-MIB Mailand    42.392,36       +1,5%       +22,1% 
OBX Oslo        1.554,35       +0,3%       +16,5% 
PX Prag        2.342,33       +0,1%       +33,0% 
OMXS-30 Stockholm    2.736,17       +1,3%        +8,8% 
WIG-20 Warschau     2.916,61       +1,6%       +31,0% 
ATX Wien        4.612,70       +0,7%       +25,0% 
SMI Zuerich      12.635,02       -0,1%        +9,0% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1655    -0,0%   1,1660   1,1666 +12,6% 
EUR/JPY           175,52    +0,1%   175,36   175,38  +7,7% 
EUR/CHF           0,9229    -0,2%   0,9245   0,9243  -1,5% 
EUR/GBP           0,8686    -0,0%   0,8687   0,8709  +5,0% 
USD/JPY           150,59    +0,1%   150,38   150,33  -4,3% 
GBP/USD           1,3419    -0,0%   1,3423   1,3396  +7,3% 
USD/CNY           7,1014    -0,0%   7,1045   7,1035  -1,5% 
USD/CNH           7,1235    -0,0%   7,1262   7,1279  -2,8% 
AUS/USD           0,6515    +0,2%   0,6500   0,6480  +4,9% 
Bitcoin/USD       110.808,75    +1,8% 108.830,25 105.507,65 +14,9% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          56,40    57,15    -1,3%    -0,75 -19,9% 
Brent/ICE          60,43    61,29    -1,4%    -0,86 -18,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.345,67   4.251,65    +2,2%    94,02 +62,0% 
Silber            52,40    51,91    +0,9%    0,49 +79,8% 
Platin          1.406,01   1.381,49    +1,8%    24,52 +57,7% 
Kupfer            5,02     4,97    +1,0%    0,05 +22,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.