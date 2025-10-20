© Foto: Andreas Arnold/dpaWährend die Wall Street und viele internationale Märkte neue Stärke zeigen, gerät der DAX zunehmend ins Hintertreffen. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, sieht die Börsenampel nur noch auf "Gelb" - eine Reaktion auf eine technische Anomalie, aber auch ein Symbol wachsender Unsicherheiten in Europa. Im Gespräch mit wO TV betont Hellmeyer: Die Kapitalmärkte ignorieren geopolitische Risiken derzeit weitgehend - doch die strukturellen Probleme in Europa könnten sich bald stärker bemerkbar machen. Besonders Frankreichs Abstufung durch S&P sei ein Warnsignal. "Wenn Frankreich und Deutschland weiter auf Reformen verzichten, wird Kapital abfließen", so Hellmeyer. Der starke Euro und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE