Der laufende Börsenboom speist sich aus einer einzigen ergiebigen Quelle: der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Doch erste Risse werden sichtbar. Die jüngsten Korrekturen der Oracle-Aktie nähren Zweifel an der Nachhaltigkeit des Booms. "Die Anleger sortieren sich neu - zwischen Begeisterung für den KI-Boom und wachsender Skepsis über seine ökonomische Substanz", erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Was Investoren jetzt beachten sollten. Hohe Inflation, geopolitische Spannungen und mäßiges Wirtschaftswachstum - nichts konnte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
