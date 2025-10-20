Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Impact-Strategien. "Allen Widrigkeiten der oft schwierigen weltpolitischen Umstände zum Trotz sehen wir deutlich steigende Zuflüsse in unsere Impact-Fonds", sagt Sylvia Wisniwski, CEO der Finance in Motion GmbH. Über alle Fonds hinweg stieg das kumulierte Volumen des von Finance in Motion verwalteten institutionellen Kapitals im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Dies ist ein klares Zeichen für das wachsende Vertrauen der Anleger in Impact-Strategien, die sowohl mit messbaren Nachhaltigkeitsergebnissen als auch mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
