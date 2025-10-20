Der Anlagenbauer AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) hat mit seinen vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen verfehlt. Umsatz und Profitabilität blieben hinter den Prognosen zurück, was das Unternehmen zu einer Anpassung der Jahresprognose veranlasste. Die Analysten von mwb research halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest, senken aber das Kursziel von 20,00 auf 18,00 Euro. Umsatzschwäche durch Verschiebungen und Wechselkurseffekte: Mit 120 Millionen Euro lagen die Erlöse im dritten Quartal rund 10 Millionen unter der Erwartung von 130 Millionen Euro. Etwa 8 Millionen Euro davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt