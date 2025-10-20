Und es geht weiter: Nach positiven Signalen im Zollstreit zwischen den USA und China sowie optimistischen Einschätzungen von Analysten ist die Apple-Aktie am Montag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Die Titel legten um 4,3 Prozent auf 263,05 US-Dollar zu und übertrafen damit die bisherige Bestmarke von 260,10 Dollar aus dem Dezember 2024.Im moderat steigenden Dow Jones Industrial gehörte Apple damit zu den stärksten Werten des Tages. Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
