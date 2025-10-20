EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2025
Ort: https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fidelity Exchange Traded Products GmbH
|Eschersheimer Landstr. 14
|60322 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
