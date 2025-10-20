Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp., IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.10.2025, 12:55 Uhr Zürich/Berlin Zuverlässige und "grüne" Stromlieferanten sind Atomkraftwerke. Im Westen Irlands versucht man mit riesigen Drachen zu arbeiten, die Strom aus Windenergie erzeugen können. Rund 60 Quadratmeter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital