© Foto: Google GeminiDie Aktie von Procter & Gamble hat sich 2025 nicht zufriedenstellend entwickelt, doch die Zeichen für eine Trendwende des Dividendenkönigs nehmen zu. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Procter & Gamble Die Anteile von Konsumgüterkonzernen hatten in den vergangenen Quartalen keinen einfachen Stand bei den Anlegerinnen und Anlegern. Einerseits fanden sie kaum Beachtung, da sich das Marktgeschehen auf KI-Werte und die Profiteure des Booms konzentriert hat, anderseits kämpfen selbst Branchengrößen mit Gegenwind von steigenden Kosten einerseits und sich verändernden Konsumtrends andererseits. Angesichts knapper werdender Geldbeutel gewinnen auch in den markenbewussten USA Eigen- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE